Lyon : Sylvinho sous le feu des critiques

Dimanche soir après la victoire du PSG à Lyon (0-1), Thomas Tuchel a félicité ses joueurs pour leur maîtrise durant la rencontre.

Après 20-25 minutes, on a contrôlé le match. On s’est installé dans le camp adverse, on a géré leurs contre-attaques et on a eu des occasions. C’était très serré. Lyon est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Mais ils avaient décidé de jouer très bas avec un bloc serré. Il était nécessaire d’être patients, de ne pas perdre confiance. On a touché beaucoup de ballons dans la surface adverse, et c’était nécessaire pour les pousser à la faute. On a gagné à la dernière minute. Mais c’est une victoire méritée et on a encore réussi à ne pas encaisser de but. Je suis très heureux car la victoire donne un autre sentiment sur la performance que si ça avait été un nul.C’est aussi difficile de jouer contre nous quand on fait un bon match. C’est facile de dire que c’était trop bas, mais c’est difficile de jouer contre nous. On ne se pose pas la question de savoir si c’est dommage ou pas. Nous, on a gagné, c’était mérité et c’est top. Je suis très fier de mon équipe.Pour moi il peut faire mieux. C’est son troisième match en quatre mois et il n’est pas à 100%, donc il peut faire mieux et il va faire mieux. Il va gagner la capacité physique pour être mieux. Des buts décisifs comme celui-là vont l’aider. Neymar pense toujours à aller de l’avant, à trouver des solutions, à être créatif, et c’est absolument nécessaire. Si on ne doit créer des espaces qu’avec des passes ou des combinaisons, c’est plus dur. On a parfois besoin de un contre un.Je reste calme, tranquille, parce que c’est juste son job. C’est Neymar, il est là pour être décisif. Aujourd’hui, c’était lui et Angel (Di Maria). C’est un attaquant, j’attends toujours de lui un but ou une passe décisive. Je suis très exigeant.