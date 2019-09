Lyon : Sylvinho confirmé par son président

Via son compte Twitter officiel, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenu à confirmer Sylvinho à son poste d'entraîneur du club rhodanien.



N’est pas en ligne aujourd’hui avec l’objectif n’est pas définitivement perdu et nous allons nous employer tous ensemble , Juni , Sylvinho et son staff , tous les joueurs à démontrer que les choix qui ont été faits l’ont été dans le seul intérêt de l’institution OL , et ses

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 29, 2019

Sylvinho sur le banc pour Leipzig… et Saint-Etienne ?

La nuit porte conseil, parait-il. Au lendemain de la défaite à domicile de Lyon contre Nantes (0-1), un septième match de suite sans succès pour l’OL toutes compétitions confondues, Jean-Michel Aulas a pris la parole via Twitter. Le président lyonnais, dans une réponse adressée à un article de L’Equipe, a publié une série de messages au cours de laquelle il a notamment confirmé Sylvinho dans ses fonctions. « Le projet OL, même s’il n’est pas en ligne aujourd’hui avec l’objectif, n’est pas définitivement perdu et nous allons nous employer tous ensemble, Juni, Sylvinho et son staff, tous les joueurs, à démontrer que les choix qui ont été faits l’ont été dans le seul intérêt de l’institution OL et ses supporters », a ainsi indiqué Aulas. Le boss du club rhodanien a ensuite précisé que le technicien brésilien avait « surtout besoin d’un peu de temps et de soutien ».Sylvinho abordera donc une semaine capitale, avec deux déplacements, à Leipzig en Ligue des Champions puis à Saint-Etienne en L1, sur le banc lyonnais. Ce que les mots de Juninho au sortir du revers face aux Canaris n’avaient pas garanti. « C’est le président qui prend les décisions les plus importantes. L’institution passe devant n’importe quel joueur actuel ou passé. On va discuter ce soir. Le président n’est pas content bien sûr. On verra quelle décision il va prendre. (…) Quand tu ne gagnes pas, que tu es à la place du président, tu ferais la même chose, non ? C’est comme ça que ça marche le foot. On se remet tous en question. (…) On va discuter avec le président, en tête à tête, et on verra la suite. » Elle s’écrira visiblement avec Sylvinho. Au moins jusqu’à dimanche prochain.