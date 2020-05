Lyon : Sakho dans le viseur

Alors que la compétition a été interrompue le 9 mars derniers, la Serie A pourra reprendre ses droits dès le 20 juin prochain.

Retour du football avec la Coupe dès le 13 juin

Attendue suite à l'annonce du retour de la Premier League le 17 juin, l'officialisation de la date de reprise de la Serie A a également eu lieu. Le championnat d'Italie reprendra le 20 juin. Une décision prise par les différentes instances du pays - Ligue et Fédération - sur la même longueurs d'onde que le gouvernement. « Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin », a déclaré le Ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora.Pour rappel, la Serie A italienne était suspendue depuis le 9 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Pays le plus touché au monde par le Covid-19, l'Italie a même envisagé l'arrêt définitif de son championnat, imaginant plusieurs formules pour les récompenses et les accessits à distribuer. A noter qu'avant la Serie A, le football reprendra en Italie dès le 13 juin avec les demi-finales de la coupe nationale, qui réserve deux chocs (Naples-Inter Milan et Juventus-AC Milan).