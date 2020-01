Lyon : Rudi Garcia évoque les besoins du club pour le Mercato

L'entraîneur de Lyon Rudi Garcia s'est exprimé en conférence de presse sur les besoins de son club pour le Mercato hivernal.

Garcia : « Trop d’absents pour laisser partir des joueurs en attaque »

Une qualification pour les seizièmes de finale de Coupe de France, avant un quart de finale de Coupe de la Ligue. Lyon enchaîne les matchs couperets en ce début d’année, avec un Mercato à gérer en parallèle. Un point sur lequel Rudi Garcia, présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Brest, a été interrogé lundi. Et le discours n’a pas changé. «car on a deux joueurs qui ne reviendront pas, a-t-il expliqué. Je fais confiance à Florian Maurice et Juninho. Si une bonne opportunité se présente pour améliorer l'équipe c'est bien ».Et si, il y a peu, l’éventualité de recruter au milieu semblait prendre de l’épaisseur, Jean Lucas et Maxence Caqueret ont donné des garanties dans la rotation depuis. « Au milieu, il est juste de dire qu'il y a moins d'urgence après les bons matchs de Maxence Caqueret et Jean Lucas, a confirmé l’entraîneur rhodanien. C'est important d'avoir de la densité au milieu.Il a fait des matchs très intéressants. Mais il reste jeune et il faut continuer ». Enfin, malgré l’intérêt de Chelsea, il est hors de question pour l’ancien coach marseillais de voir Moussa Dembélé quitter le navire : « On a trop d'absents sur blessures pour laisser partir des joueurs en attaque. Moussa Dembélé a montré qu'il pouvait vite retrouver le chemin des filets ».