Lyon : Reine-Adélaïde se sent « prêt à réussir »

Dans une interview accordée à L'Equipe, Lucas Hernandez a pris le temps de revenir sur ses premiers pas au Bayern Munich, qu'il a rejoint contre un montant record de 80 millions d'euros. Le latéral français a aussi exprimé un regret : celui de n'avoir pas pu faire de véritables adieux aux supporters de l'Atlético Madrid.

Hernandez : « J'aurais aimé jouer jusqu'à la fin de saison pour l'Atlético »

Le marché des défenseurs a encore atteint de nouveaux sommets cet été, avec pas moins de 87 millions d'euros dépensés par Manchester United pour s'offrir Harry Maguire « Je ne me suis jamais mis la pression, a avoué l'international français à L'Equipe. Mais je suis conscient de tous les efforts financiers faits par le Bayern pour me recruter. Ils pèsent pour un défenseur. On vit aujourd'hui avec ces sommes énormes dans le football. Je connais ces réalités. C'est pour ça que j'ai bossé comme un fou et tout mis en œuvre pour redevenir vite opérationnel. » Le champion du monde a-t-il hésité avant de répondre favorablement aux sollicitations bavaroises ? Pas vraiment. « Quand j'ai appris leur intérêt, ma décision a vite basculé, a-t-il révélé. Le Bayern correspond à mon profil, à ma mentalité, à mes ambitions. C'est également un club historique, l'un des plus gros au monde. Il y a une véritable notion de progression. »Le latéral gauche de 23 ans a donc dû quitter l' Atlético Madrid , son club formateur. Tenu éloigné des terrains en raison d'une grave blessure au genou droit, le Bleu n'a pas pu finir la saison avec les Colchoneros. Ce qu'il regrette encore. « Ce départ a été compliqué, a soufflé l'aîné de la famille Hernandez.Mais j'ai tiré sur mon genou dès octobre-novembre pour aller le plus loin possible avec l'Atlético. J'ai forcé pendant six matchs avec un trou dans le ligament. (...) J'aurais simplement aimé jouer jusqu'à la fin de saison et tout donner pour ce club qui m'a toujours tout donné depuis que je suis petit. »