Lyon : Pourquoi Tousart a opté pour le Hertha Berlin

Dans L'Equipe, Lucas Tousart explique pourquoi il a décidé de rejoindre le Hertha Berlin en fin de saison.

S'il affirme ne pas avoir été poussé vers la sortie par l'OL, Lucas Tousart se veut lucide sur son transfert au Hertha Berlin. Un transfert qui arrange tout le monde selon lui : « J'avais des envies de départ l'été dernier, déjà, j'étais dans une situation un peu délicate, je ne savais pas encore si j'allais être intégré dans le nouveau projet, si j'allais jouer. Donc, il y avait eu une réflexion. Là, c'est fait, je suis content, et je pense que tout le monde s'y retrouve (...) Il ne faut pas être aveugle :Alors non, je n'ai pas été poussé vers la sortie, mais je sais comment ça se passe, le foot et son industrie, je suis réaliste », a confié la recrue du Hertha dans un entretien accordé à L'Equipe.Tousart est revenu sur ce choix « un peu bizarre » de rallier le club allemand. Un choix qu'il dit assumer complètement : « C'est vrai que, mais il est très réfléchi. Il y a toujours une part de risque dans un transfert, mais j'ai senti la confiance des dirigeants et de Jürgen Klinsmann. Berlin, c'est la capitale, un gros investisseur est arrivé et ils ont envie de faire les choses bien. La Bundesliga est un gros Championnat et je me suis dit qu'être au début du projet pouvait être très intéressant. »