Lyon : Memphis Depay fait le point

Copyright -YBs Jean-Pierre Nsame, links, spielt um den Ball mit Zuerichs Michael Kempter, rechts, im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich und den BSC Young Boys im Letzigrund, am Samstag, 18. Juli 2020 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Auteur d’un triplé samedi à Zurich (0-5), l’attaquant camerounais de Young Boys, Jean-Pierre Nsame totalise désormais 28 buts en championnat de Suisse.

Jean-Pierre Nsame continue de faire la course seul à la tête du classement des buteurs du championnat de D1 suisse. Samedi, lors du déplacement à Zurich, l’attaquant international camerounais a inscrit un triplé et permis à Young Boys de s’imposer 0-5. Rendu à la 32e journée de la Raiffeisen Super League, le Lion Indomptable compte désormais 28 buts.

Nsame devant, la concurrence loin derrière

Le FC Zurich sortait plus ou moins d'une quarantaine de dix jours. Et les joueurs n’ont pas pu s'entraîner ensemble avant le match. Les locaux n’étaient donc visiblement pas en pleine possession de leurs moyens. Un détail bien étudié par les visiteurs qui n’ont pas hésité à exploiter la moindre occasion. Les partenaires de Nicolas Moumi Ngamaleu, remplaçant au coup d’envoi mettent la pression dès le départ. Et le premier à se montrer décisif, c’est Jean-Pierre Nsame. A la récupération d’une balle perdue par Kryeziu, le joueur s’illustre en passeur pour Sulejmani (0-1, 33e).

Quelques instants plus tard, Nsame marque lui-aussi (0-2, 42e). Le club local ne le sait pas, mais le Camerounais ne fait que lancer les hostilités. Puisque, de retour de la pause, il va inscrire deux nouveaux buts (0-3, 0-4) et porter à 3, son nombre de triplés en championnat cette saison. Treize buts le séparent désormais de Itten (15 buts), son poursuivant au classement des scoreurs. Alors que son compatriote Ngamaleu lui, a été passeur sur le dernier but de la partie (0-5, 73e). Grâce à cette large victoire, Young Boys (64 points) reprend la tête du classement devant St. Gallen (62 points et un match en retard).