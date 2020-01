Lyon : Le directeur sportif du club de Bruno Guimaraes rend hommage à Juninho

Son transfert devrait être officialisé très prochainement, mais Bruno Guimaraes arrive à Lyon grâce à Juninho, selon le directeur sportif de l'Athletico Paranaense.

« Juninho a gagné ma confiance »

De l’avis de nombreux observateurs brésiliens, l’Olympique Lyonnais a réussi un très joli coup en mettant la main sur Bruno Guimaraes, milieu de terrain brésilien de l’Athletico Paranaense dont l’arrivée chez les Gones devrait être officialisée sous peu. Et si le joueur de 22 ans s’impose entre Rhône et Saône, il pourrait être le premier très gros coup réussi par Juninho, directeur sportif du club rhodanien depuis l’été dernier. Car à en croire Paulo André, directeur sportif du club brésilien,: « Pourquoi Lyon plutôt que l’Atlético Madrid ? On le doit en grande partie à Juninho, a expliqué l’ancien coéquipier de Guimaraes dans une interview accordée à L’Equipe. Il a été transparent et a construit une relation de confiance en quelques jours. Il a été décisif, aussi bien pour convaincre Bruno que pour permettre au transfert de se conclure. Le mérite de ce transfert lui revient ».Des propos on ne peut plus clair qui mettent en valeur le travail d’une légende du club plutôt pointée du doigt pour sa discrétion depuis son retour à Lyon. Mais dont le discours a fait la différence sur ce coup : « Il est parti de zéro. Lyon ne nous avait jamais sollicités avant d'entrer en action, il y a une quinzaine de jours. Il avait du retard sur d'autres clubs.. Même face à la concurrence de l'Atlético de Madrid, il n'a pas paniqué et a continué à présenter le meilleur projet possible à l'athlète et à son entourage. Lyon a fait une grande acquisition ». Reste désormais à savoir si le milieu de terrain polyvalent s’adaptera à la Ligue 1. Mais Juninho, lui, a fait sa partie du travail…