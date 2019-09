Lyon : La réaction de Sylvinho après le nul à Brest

Retrouvez la réaction de Sylvinho, l'entraîneur de l'OL, après le match nul de son équipe sur la pelouse de Brest.

Sylvinho : « Le manque de confiance génère la peur »

L’OL pouvait difficilement tomber plus bas. Du moins, dans le contenu. Car de Brest, l’OL a bien ramené un point. Evidemment insuffisant étant donné les ambitions rhodaniennes en début de saison.: « Sur les quinze ou vingt premières minutes, on n'était pas assez agressifs, on se faisait des passes derrière. On n'a pas bien joué, je ne suis pas satisfait, une fois de plus on perd les trois points dans les dernières minutes », a-t-il réagi à l’issue de la rencontre en zone mixte, dans des propos relayés par l’AFP.Mais rapidement, l’ancien adjoint de Roberto Mancini s’en est remis à ses arguments désormais habituels : « On a un manque de confiance et cela génère de la peur, a-t-il assuré. On avait changé de schéma tactique, on avait changé quelques joueurs vu l'enchaînement des matches. Je suis un peu soucieux par rapport aux résultats,. Pour cela, on a besoin de gagner des matchs. Il faut que l'on travaille deux fois plus pour retrouver cette confiance ». Reste que le technicien n’aura pas un temps illimité pour remettre les têtes à l’endroit, si tel est vraiment le problème. Jean-Michel Aulas l’a rappelé lundi soir, le foot est avant tout une question de résultats. Et à ce niveau-là, les débuts de Sylvinho se rapprochent petit à petit du catastrophique.