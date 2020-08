Lyon : Garcia toujours aussi ambitieux

Arrière gauche de Leicester City, l'Anglais Ben Chilwell a signé ce mercredi cinq ans à Chelsea pour 55 millions d'euros.

Le défenseur le plus cher de l’histoire de Chelsea



158 - Ben Chilwell made 158 10+ metre progressive carries (carrying the ball more than 10 metres upfield) in the Premier League last season; only Kyle Walker (167) and Andrew Robertson (204) made more among full-backs. Drive. pic.twitter.com/dj0q7TeXtg

— OptaJoe (@OptaJoe) August 26, 2020

Encore un gros coup de Chelsea sur le marché des transferts ! Après avoir déjà déboursé 100M€ pour Hakim Ziyech et Timo Werner, et en attendant peut-être les arrivées de Kai Havertz et de Thiago Silva, le club londonien vient de s’offrir un renfort de choix en défense.Le coût de cette acquisition se situerait autour de 55M€.Âgé de 23 ans, Chilwell fait partie des tous meilleurs joueurs à son poste en Premier League.Finalement, il a donc choisi de rallier Stamford Bridge et intégrer la très séduisante équipe de Frank Lampard. Ce dernier devrait l’installer comme titulaire sur son flanc, en lieu et place de l’Espagnol Marcos Alonso. "Avoir parlé à Lampard avant de venir a été crucial dans ma décision", a reconnu l'intéressé après avoir paraphé son bail.Chilwell, qui a signé jusqu’en 2025, aura une grande pression sur ses épaules puisqu’. Pour les Foxes, il s’agit également de la troisième cession la plus chère derrière les ventes d’Harry Maguire et Riyad Mahrez.