Lyon - Dijon / L1 (J10) : Chaîne TV, compos probables, stats

Jordao est décédé à l'âge de 67 ans. International portugais pendant plusieurs années, il est connu notamment pour son doublé contre l'équipe de France en demi-finales de l'Euro 84.

L’hôpital de Cascais, au Portugal, a confirmé le décès de Rui Jordao ce vendredi à l'âge de 67 ans. L'ancien attaquant avait été accepté dans l'établissement hospitalier en raison de problèmes cardiaques. Ex-international portugais, il était connu notamment pour son doublé contre la France, en demi-finales de l'Euro 84. Sous le maillot de l'équipe nationale, Jordao a inscrit quinze buts en 43 matchs.Sa carrière professionnelle débutée en 1971, Jordao évolue tout d'abord sous le maillot de son club formateur, le Benfica Lisbonne. Avec le club lisboète, il connaît beaucoup de succès avec à son jeune palmarès deux championnats du Portugal (1972, 1973) et une Coupe du Portugal (1972). Ses très bonnes performances lui valent même d'être comparé à Eusebio, la légende du club, avec qui il a la chance de jouer quatre ans. En 1976, il rejoint l'Espagne pour évoluer avec le Real Saragosse mais son expérience de l'autre côté de la frontière est de courte durée. De retour au Portugal l'année suivante, il arrive dans l'autre club de Lisbonne, le Sporting. Il y connaît le passage le plus prolifique de sa carrière. En onze ans sous le maillot des Lions, il joue plus de 200 matchs pour 140 buts inscrits et remporte cinq trophées. Si ses deux dernières années en pro ne sont pas grandioses avec le Vitoria Setubal, Jordao reste une légende du football portugais. Encore aujourd'hui, il reste le dixième meilleur buteur de l'histoire du championnat portugais avec un total de 213 réalisations.