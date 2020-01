Lyon - Brest / Coupe de la Ligue (Quart de finale) : Chaîne, groupes, stats

Sadio Mané devrait remporter, ce mardi 7 janvier, le trophée de meilleur joueur africain de 2019. À la suite de ce probable succès, les Sénégalais se préparent pour un accueil triomphal pour la star sénégalaise. Après El Hadji Diouf (2001 et 2002), aucun Sénégalais n’a remporté le ballon d’or africain. Les Sénégalais attendent ce sacre depuis presque 20 ans. « Il est vraiment temps. Depuis El Hadj Diouf (18 ans), nous n’avons plus gagné ce trophée. Et il faut dire que Sadio a fait une meilleure saison. Mahrez cire les bancs de Manchester United et Salah est derrière Mané cette année. Quand on compare la saison de Mané à Messi ou CR7, c’est parce qu’il est le meilleur en Afrique. Nous attendons avec impatience ce ballon d’or, c’est un événement national », a même réagi Malick Ndiaye, un Sénégalais interrogé par Wiwport. Proche de remporter le trophée ces dernières années, Sadio Mané devrait remporter le trophée de meilleur joueur africain de la saison 2019, ce mardi 7 janvier au Caire. Pour fêter ce titre qui tend les bras à Sadio Mané, les Sénégalais préparent un accueil populaire pour la star sénégalaise. En effet, selon les informations, le joueur de Liverpool sera accueilli à Dakar en grande pompe. Il devrait y avoir une cérémonie de « sargal » prévue le mercredi 8 janvier, le lendemain du sacre. Selon une source du média sénégalais, la cérémonie aura lieu au musée des civilisations noires.