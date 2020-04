Lyon : Aulas révèle son ambition dans le dossier Toko-Ekambi

Malgré l’arrêt des compétitions en raison de la propagation du coronavirus, Jean-Michel Aulas, président de l’OL songe déjà à l’avenir de son attaquant, Karl Toko-Ekambi.

JMA : « lever l’option de Karl »

Le monde du football est à l’arrêt. Mais en coulisses, les clubs s’organisent déjà quant à l’avenir. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais où le président réfléchit au prochain mercato. Même si on ne sait pas quand la prochaine fenêtre des transferts sera ouverte, Jean-Michel Aulas semble préoccupé par un dossier, celui de Karl Toko-Ekambi. Le patron des Gones a abordé le sujet avec le Progrès.« On a négocié d’avoir un peu plus de temps pour lever l’option d’achat [de Toko-Ekambi], affirme Jean-Michel Aulas. L’option était liée à une qualification en Coupe d’Europe. Si les championnats ne sont pas terminés, on ne peut pas. On a demandé à Villareal d’aller jusqu’à fin juillet, on n’a pas la réponse. Mais notre idée est de lever l’option pour Karl, car on est très satisfait de lui ».Villarreal a en effet prêté Karl Toko-Ekambi (8 matchs, 2 buts et une passe en L1 cette saison) à l’Olympique Lyonnais pour 4 millions d’euro. Une opération assortie d'une option d'achat de 11,5 millions d’euros, à laquelle pourraient s'ajouter 4 millions d'euros de bonus divers. Notamment la qualification des Gones à une compétition européenne à l’issue de la saison. Seul hic ? La septième place des Lyonnais en Ligue 1 compromet pour l’instant cet objectif. De plus, l’arrêt temporaire des championnats ainsi que la probabilité d'une non-reprise contrarient davantage les calculs des deux clubs.