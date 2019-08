Lyon : Aulas ne cache pas son intérêt pour Suso

Interrogé par RMC Sport, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a confirmé son intérêt pour Suso, le milieu de terrain offensif du Milan AC.

« Pas de décision de prise pour le moment »

Suso disponible pour 30-35 M€

, Suso (25 ans) figure bel et bien sur les tablettes de l’OL. L’information a été confirmée ce mardi par le président Jean-Michel Aulas. Au micro de RMC Sport, le boss des Gones n’a pas caché un certain intérêt pour le milieu de terrain offensif international espagnol (4 sélections), qui reste sur une saison avec sept buts et neuf assists en Serie A. Après avoir vendu Nabil Fekir au Betis Séville , les dirigeants rhodaniens ne sont pas insensibles au profil de l’ancien joueur de Liverpool, même s’il ne s’agit pas du seul dossier à l’étude.« Il y a plusieurs réflexions, c’est pour cela que l’on va se voir et discuter avec Juninho, Sylvinho et Florian (Maurice) demain ou après-demain, a expliqué « JMA » . Pour le moment,Dans l’attente d’avoir définitivement choisi le profil et le poste, on a un certain nombre de pistes. Ce joueur en fait sûrement partie, mais il n’y a pas de décision de prise pour le moment. (…) Peut-être que l’on va attendre le match de vendredi (ndlr :) pour en tirer un certain nombre de règles ou de conséquences. »Aux dernières nouvelles, Marco Giampaolo, l’entraîneur des Rossoneri, espère conserver le natif de Cadix, mais sa direction est vendeuse pour une somme estimée autour de 30-35 M€ (). Surtout si les deux parties ne trouvent pas un accord pour une prolongation de contrat. Aujourd’hui, Suso réclame un salaire annuel de 4 M€ pour rempiler en Lombardie. Outre l’OL, la Roma a aussi un œil sur le dossier. Idem concernant l’Atlético Madrid, notamment.