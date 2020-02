Lyon : Aulas fait le point sur Garcia

Dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, a évoqué la situation de son club et l'avenir de son entraîneur Rudi Garcia.

« Garcia sera soumis à l’obligation de résultats »

Seize points de retard sur l’OM (2eme), huit sur Rennes (3eme) et même sept sur Lille (4eme) : pour l’Olympique Lyonnais, le podium commence à sérieusement s’éloigner. Et la possibilité de disputer la prochaine Ligue des Champions avec. Mais malgré une nouvelle défaite au Parc des Princes dimanche soir (4-2), Jean-Michel Aulas continue de croire dur comme fer à une qualification européenne à l’issue de l’exercice,. En ce qui concerne l’avenir de Rudi Garcia, en revanche, les choses ne sont pas aussi claires. « Je lui ai fait signer un contrat jusqu’en juin 2021. Ce dont je suis sûr, c’est que si on réussit bien la saison, il sera là pour la prochaine parce que ça fait partie de la crédibilité de dirigeant que je peux avoir, contrairement à d’autres », a d’abord assuré le président des Gones dans un entretien accordé à L’Equipe.Puis le patron de l’OL s’est montré un peu plus vague au moment d’évoquer un scénario moins favorable : « S’il n’y a pas de qualification ? Il faudra regarder pourquoi. Il peut y avoir beaucoup d’aléas qui ne sont pas du ressort de l’entraîneur, a-t-il avancé. Si, par contre, il devait y avoir un certain nombre de choses à lui reprocher, de la même manière qu’on les a reprochées à Sylvinho,Ce n’est pas binaire : Europe ou pas Europe, C1 ou pas C1. Mais c’est vrai que lorsqu’on a une dimension comme l’OL, on imagine être européens tout le temps. C’est aussi pour ça qu’on lui a donné des moyens qu’il est le seul à avoir eus en France cet hiver.» Soutien et avertissement ne sont pas incompatibles…