Lyon : Aulas évoque le cas Tatarusanu

Un trio offensif qui pourrait avoir l'occasion de s'illustrer pour la première fois dès le coup d'envoi lors du choc de la troisième journée de Premier League contre Liverpool. Et du côté des Reds aussi il y a de quoi faire en attaque. En effet, c'est grâce, notamment, à son trio Sadio Mané-Roberto Firmino-Mohamed Salah que Liverpool a remporté la Ligue des champions la saison dernière et terminé deuxième en Premier League. Dans une interview accordée à Sky Sports, l'attaquant gabonais a été invité à comparer l'attaque d'Arsenal à celle de Liverpool. L'international gabonais considère que Lacazette, Pépé et lui peuvent être aussi performants que le trio Mané-Firmino-Salah l'a été la saison dernière. "Comme nous l’avons vu la saison dernière, Liverpool a joué à trois devants et a très bien joué. Pourquoi pas nous ? Je pense que nous pouvons le faire. Ce sera un match difficile contre eux. Ce sont de grands joueurs. Ils essaient toujours d'aller de l'avant et d'essayer de marquer des buts et de se faire des passes décisives les uns pour les autres. C'est l’un des meilleurs trios du monde", a avoué l'ancien buteur de Dortmund. "Je vois beaucoup de similitudes. Nicolas Pépé et moi, nous sommes des joueurs rapides comme Mané et Salah, alors que Lacazette est un joueur qui peut garder le ballon et qui est vraiment bon avec ses pieds comme Firmino. Alors oui, nous pouvons dire que nous sommes suffisamment proches. Si on me demande de jouer sur l'aile ce n'est pas un problème. J'ai joué beaucoup de fois à droite et à gauche au cours de ma carrière, donc je suis habitué", a ajouté l'attaquant des Gunners. "Mon objectif cette année est de marquer plus de buts que la saison dernière. Ce n’était que ma première saison complète et je peux donc être heureux parce que j'ai partagé le titre de meilleur buteur avec Salah et Mané de Liverpool. C'était un gros défi, mais je l'ai fait et je suis vraiment heureux. Cette saison, tout d'abord, j'espère que nous pourrons atteindre notre objectif de se qualifier pour la Ligue des champions et, bien sûr, personnellement, oui, si je peux marquer plus de buts que la saison dernière, je serais heureux. J'espère que la saison sera bonne pour Arsenal".