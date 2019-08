Luiz Gustavo (OM) priorité de Monaco

PARIS VEUT UN SEUL VERSEMENT POUR LE TRANSFERT DE NEYMAR

Le Barça prêt à lâcher Ousmane Dembélé pour récupérer Neymar https://t.co/u3T0QxMSRa pic.twitter.com/XWmqVyVLJM — L'ÉQUIPE (@lequipe) 28 août 2019

Neymar au Barça : ce sera aux conditions du PSG https://t.co/44FPRQkXVT — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 27 août 2019

Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone se rapproche du but. Et ceci malgré la concurrence de la Juventus Turin et du Real Madrid . Alors qu’une nouvelle réunion a eu lieu mardi dans les bureaux du siège du club de la Capitale à Boulogne-Billancourt, les Blaugrana affichent un certain optimisme sur le dossier de l’attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar (27 ans). Selon les informations du Parisien, les champions de France ont d’abord repoussé une offre de 150 M€ (avec 40 M€ à la signature et le reste l’année suivante).Mais, alors que Paris réclame un paiement un seul versement,Il manque donc un terrain d’entente sur les modalités de cette opération ( qui pourrait inclure un joueur ou deux ).A en croire nos confrères du quotidien francilien, la journée de mercredi risque d’être décisive. Les discussions doivent se poursuivent entre les différentes parties concernées, et les Catalans vont devoir choisir entre « se soumettre ou se démettre ». En dépit des dernières déclarations du directeur technique Javier Bordas, l’écurie du président Josep Maria Bartomeu ne devrait pas rafler sans faire un nouvel effort. Le rendez-vous est pris.: « Il n’y a pas encore d’accord, a indiqué ce mercredi le dirigeant barcelonais. On continue de négocier. On est désormais plus proche. »