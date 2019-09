Luiz Araujo (Lille) : « Je peux encore évoluer »

Présent ce mardi en conférence de presse, Luiz Araujo, l’attaquant brésilien de Lille, a affiché ses ambitions pour cette saison 2019-2020. Malgré une forte concurrence chez les Dogues, l’ancien joueur de Sao Paulo compte faire son trou.

Je suis très heureux d'avoir du temps de jeu. Je peux encore évoluer et je veux aider le LOSC à atteindre ses objectifs. L'enchaînement des matchs, c’est un peu difficile. Dans mon cas, je suis déjà habitué car c'est comme ça que ça se passait au Brésil. Le coach a un bon groupe entre ses mains et je suis certain qu'il va pouvoir utiliser tout le monde pour gagner le plus de matchs possibles.La concurrence est une chose normale. C’très bien pour le club et le coach. Il faut travailler énormément pour gagner sa place, ce que j'ai l'intention de faire pour être utilisé le plus possible.C’est une équipe avec un bloc bas. On a beaucoup travaillé cette semaine pour gagner chez nous aux côtés de nos supporters. Avec le soutien de nos supporters, on remporte tous nos matchs à domicile. J'espère que ce sera encore le cas mercredi. Mais pour atteindre nos objectifs, nous devons gagner des points à l'extérieur.