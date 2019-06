Luis Gustavo (Marseille) plaît à Lyon

Neymar s’est présenté jeudi soir à la police de répression des crimes informatiques de Rio. A sa sortie, il a remercié tous ses soutiens.

Neymar : « Je me sens vraiment aimé »

En ce début de mois de juin, l’agenda de Neymar est très, très chargé. Mais pas pour les bonnes raisons. La star brésilienne devrait être en train de préparer la prochaine Copa América (14 juin – 7 juillet) avec la Seleçao, mais ne l’est pas. La cause ? Une rupture du ligament de la cheville droite contractée lors d’un amical disputé contre le Qatar (2-0) mercredi. Mais certainement plus profondément la conséquence de l’affaire dans laquelle il est prétendument impliqué., l’attaquant du PSG a tenté de prouver son innocence en dévoilant les discussions échangées en ligne avec l’intéressée, et comprenant des photos intimes. Ce qui lui a valu d’être entendu jeudi soir par la police de répression des crimes informatiques de Rio.Comme le rapportent L’Equipe et RMC, le joueur de 27 ans s’est expliqué pendant près de deux heures - après avoir traversé en fauteuil roulant une foule de photographes et caméramen -. A sa sortie, Neymar n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes mais a accordé quelques mots aux fans qui s’étaient déplacés pour le soutenir : « Merci pour le soutien, je me sens vraiment aimé », a-t-il déclaré. « Neymar voulait venir le plus vite possible pour donner ses réponses... On va prouver l'innocence de notre client » a de son côté expliqué Maira Fernandes, avocate du joueur. Un dossier qui risque de pomper beaucoup d’énergie à l’ancien du Barça et son entourage. Et qui noircit encore un peu plus une année 2019 déjà très compliquée.