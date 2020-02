Luis Fernandez : « Thomas Tuchel, le pire coach du PSG de l’ère QSI »

Pep Guardiola : « Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire: "Ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions" et ils me licencieront et je dirai : "D'accord, merci, ce fut un plaisir" » (Sky Sports) pic.twitter.com/eodCkJRqJq — Actu Foot (@ActuFoot_) February 13, 2020

A quelques jours du choc des quarts de finale de la Ligue des Champions UEFA, qui opposera Manchester City au, la tension est montée d'un cran, notamment chez. Arrivé en 2016 chez les Citizens, l'Espagnol a tout gagné! Tout, sauf une Ligue des Champions qui propulserait définitivement le club anglais chez les plus grands., en cas de nouvel échec cette saison, se voit même viré du club, comme il l'a déclaré à Sky Sports "Si nous n'éliminons pas le Real Madrid, je serai viré. Le propriétaire ou le directeur sportif viendra me voir et me dira, "ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions." Et je lui répondrai "D'accord, merci, c'était un plaisir.".