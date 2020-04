L’UEFA propose une solution pour la prochaine Ligue des Champions

D’après les médias anglais, Mesut Özil et deux autres joueurs auraient refusé une baisse de salaire temporaire pour lutter au mieux face au Covid-19. Une décision qui fait jaser en Angleterre.

«Vous êtes une équipe sur et en dehors du terrain»

Comme l’a révélé The Mirror ce lundi, Mesut Özil et deux autres joueurs d'Arsenal auraient rejeté la réduction salariale de 12,5% afin de limiter les risques économiques liés au Covid-19. Une décision qui passe mal en Angleterre, quand on sait que l’international allemand possède le salaire le plus élevé du club londonien (400 000€ par semaine). Les consultants de Sky Sports, Jamie Carragher et Gary Neville, n’ont pas hésité à critiquer l’attitude du numéro 10 des Gunners.Pour l’ancien défenseur de Liverpool, Özil devrait montrer l’exemple : « Il y a deux groupes de joueurs qui pourraient ne pas accepter cette proposition, un jeune garçon qui n'a peut-être pas les revenus nécessaires ou un joueur arrivant à la fin de son contrat. Mais le fait que le joueur le mieux payé du club ne l'ait pas fait... Le reste de l'équipe l'a accepté, vous devez aller avec les autres joueurs. Comme vous le dites, c'est un objectif de relations publiques énorme. » Du côté de Gary Neville, le sentiment est le même. « Le principe de ne pas être ensemble est indéfendable. Vous êtes une équipe sur et en dehors du terrain. Je ne voudrais pas être l'un des trois à ne pas être d'accord. Cela les aliénera et les isolera du reste du groupe. Quand un groupe de joueurs vote pour quelque chose, vous l'acceptez. Cela montre simplement la complexité de ce qui se passe dans les clubs de Premier League en ce moment. Le football se mange de l’intérieur. » Une chose est sûre, que ça soit en France, en Espagne ou en Angleterre, la baisse des salaires liée à la pandémie de coronavirus est un sujet de plus en plus sensible pour les joueurs et les dirigeants.