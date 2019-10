L’UEFA ouvre une enquête après des comportements racistes lors de Lazio - Rennes

La Confédération africaine de football a donné à rejouer le 16eme de finale retour entre le Zamalek et Génération Foot. Explications.

🚨 Decision on the match between Zamalek and Generation Foot at #TotalCAFCL ➡️ pic.twitter.com/d6MTbrEQkC — CAF (@CAF_Online) October 8, 2019

ce mardi soir. A la veille du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions,entre les deux clubs. Prévu initialement le 28 septembre au Caire, cette rencontre avait été reportée au lendemain à Borg El Arab et ne s'était pas jouée, les Sénégalais s'en tenant au planning initial, en l'absence de changement dans les règles ; elle devra se jouer le 24 octobre prochain au Caire, sur un terrain qui reste à déterminer. « Le Zamalek devra confirmer le lieu où se disputera le match le 12 octobre au plus tard », indique un communiqué de la CAF, dont la commission de discipline « procédera à un nouvel examen du dossier en ce qui concerne les aspects relevant de ses compétences ». L'équipe éliminée à l'issue de cette manche retour à rejouer sera reversée en Coupe de la Confédération, indique encore le communiqué.En clair :. Le règlement de la Ligue des Champions est pourtant clair : une rencontre de Ligue des Champions ne peut être reportée et/ou délocalisée que 14 jours minimum avant la date de sa tenue. « Après ce délai, ni l’heure du coup d’envoi, ni le jour du match, ni le lieu du match ne peuvent être changés sauf en accord écrit entre les deux équipes communiqué à la CAF. Au cas où cette disposition n’est pas respectée, la commission interclubs imposera le jour et l’heure du coup d’envoi du match concerné. » Problème :, pas davantage que lan'est intervenue ensuite. Il y a donc fort à parier que Génération Foot refusera de jouer ce "replay". Et que l'affaire sera portée devant le TAS. Sans compter que cela risque de fausser le tirage au sort des deux Coupes interclubs organisées par la CAF, qui n'est décidément pas sortie de l'auberge...