Luciano Spalletti refuse le Milan AC

À travers un communiqué publié sur son site, le Real Madrid a coupé court aux rumeurs qui circulent concernant Thibaut Courtois, qui souffrirait d’anxiété.

Le Real confirme la gastro-antérite

Courtois pas taillé pour être numéro un ?

Lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le FC Bruges mardi (2-2) , Thibaut Courtois a dû céder sa place dans le but à Alphonse Areola à la mi-temps. Un fait assez rare pour un portier et qui inéluctablement a fait beaucoup réagir. Questionné au coup de sifflet final, Zinedine Zidane avait fait savoir que le Belge « ne se sentait pas bien ».Et après qu’il a été révélé que Courtois souffrait d’une gastro-entérite et qu’il était rentré directement chez lui sans même attendre la fin de la partie, certains journaux ibériques ont évoqué un problème de stress pour l’ex-sociétaire de Chelsea.Un diagnostic totalement démenti par le Real. Ce vendredi, les Madrilènes ont jugé bon de réagir et d’apporter des précisions sur la situation de leur gardien. « Notre joueur n'a jamais souffert d’une prétendue image d’anxiété et, par conséquent, cette information est absolument fausse, a assuré le Real dans un communiqué. (…)(…) Le joueur répond actuellement favorablement au traitement. »Les supporters madrilènes sont fixés. Toutefois, il n’est pas sûr qu’ils soient totalement rassurés pour autant.Et beaucoup commencent à se demander si, malgré son 1,99m, le Belge a la carrure et le mental pour être titulaire au Real Madrid. S’il ne veut pas que son séjour à la Maison Blanche prenne prématurément fin, le meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde a tout intérêt à apporter des réponses convaincantes dès son retour à la compétition.