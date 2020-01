Lucas Tousart vendu au Hertha Berlin avant d’être prêté à Lyon ?

Le match de trop ?

Un groupe regonflé à bloc

Un tacticien polymorphe

Une sérénité défensive retrouvée

Un Thibaut Courtois de retour aux affaires

L'habilitation de Valverde

Karim Benzema toujours en feu

Quelques mois après un triste début de saison, et à quelques semaines du choc face à Manchester City en Ligue des Champions, c'est unaujourd'hui métamorphosé qui s'affiche sur la scène du football européen. Pour vous, Orange Football Club a décrypté les clés du renouveau de Zinédine Zidane et ses troupes. Focus.19 octobre 2019. Cette date, anodine à première vue, a marqué un tournant dans la saison du Real Madrid, et plus encore, dans la jeune carrière d'entraîneur du triple champion d'Europe. Une rencontre pour le compte de la 9ème journée de Liga sur la pelouse de Majorque, à cette époque relégable. Un match, qui sur le papier paraissait être comme une simple formalité pour les madrilènes. Ce jour-là pourtant, le Real s'est incliné sur le score de 1-0 , perdant ainsi la tête du championnat au profit du rival catalan. Cette défaite réside aujourd'hui encore comme la plus symptomatique du Real Madrid de ce début de saison (nous pouvons inclure également dans cette analyse la fin de saison précédente) :. Acculé de toute part, Zizou était après le match annoncé par la presse madrilène sur le départ, avec une supposée perte de confiance de son groupe et de son président Florentino Pérez, pour qui le successeur sur le banc était déjà tout trouvé en la personne de. Dos au mur, la dernière issue pour le Maestro était de s'imposer en Ligue des Champions chez les stambouliotes de Galatasaray, après l'humiliation 3-0 face au PSG. Une défaite, qui aurait été lourde de conséquences, pour des madrilènes comptant 1 point après 2 matchs de compétition. Loin d'être flamboyant, le Real a néanmoins su arracher la victoire ce soir-là grâce à un but du Kaiser, qui donna de l'air à son Coach.Annoncé comme abandonné par son vestiaire, avec un message qui semble-t-il ne passait plus auprès des cadres, Zinédine Zidane a su une fois encore renverser la vapeur et laisser son aura dicter la marche à suivre auprès de son groupe. Ce changement radical s'est surtout illustré par unde ses plus fidèles soldats : Sergio Ramos, Raphael Varane ou encore Toni Kroos pour ne citer qu'eux. De tempérament calme, il a su une fois de plus faire taire ses détracteurs sans faire de vague et montrer à ceux qui doutaient encore de ses capacités à gérer ce vestiaire qu'il était bel et bien. Zidane a cette capacité à communiquer avec l'ensemble de ses joueurs, des plus jeunes aux plus expérimentés, parvenant à faire ressentir à chacun d'entre eux qu'ils occupent unSouvent vu comme un simple Manager, uniquement là pour gérer le vestiaire et ses égos, et qui aurait gagné 3 Ligues des Champions grâce à des exploits individuels de, Zidane montre jour après jour qu'il est également un fin tacticien. L'objectif n'est bien sûr pas de le comparer à un Pep Guardiola ou Arigo Sacchi, loin de là, mais plutôt de mettre en lumière un aspect qui était jusqu'à il y a très peu de temps encore sous-estimé. Le français ne se base aujourd'hui plus sur une formation type, mais sur des. Preuve en est, la Supercoupe d'Espagne remportée récemment avec un système à 5 milieux de terrains, inédit au Real. A lire aussi >> La dernière trouvaille tactique de Zidane Dans le jeu, la première clé de cette résurrection est très certainement une solidité retrouvée en défense, avec un retour en grande pompe de la charnière centrale Sergio Ramos - Raphael Varane, qui nous rappelle la saison 2017-2018, et qui parvient de nouveau à faire trembler les attaquants adverses. Les latéraux également sont en forme, avec un Dani Carvajal toujours aussi costaud, qui sent certainement la menacearriver l'été prochain, date de fin de prêt à Dortmund pour l'international marocain. Ferland Mendy joue pour sa part un rôle des plus importants pour sa première saison chez les Merengue, profitant de l'absence de Marcelo pour creuser son trou dans sa nouvelle équipe. Bien que l'apport offensif soit bien plus modéré que celui du brésilien, sa solidité derrière soulage énormément l'équipe, et plus particulièrement Sergio Ramos, moins enclin à couvrir les montées fougueuses de son camarade de toujours Marcelo. Le Real se place aujourd'hui comme laavec seulement 0,62 buts encaissés par match, le plus bas taux depuis. A lire aussi >> "Varane, un autre leader quand il n'y a plus Ramos" Le Real Madrid n'aurait jamais pu redevenir une équipe compétitive sans un retour en forme du portier belge, qui a obtenu lade Zinédine Zidane et de son Président lors du mercato estival et la vente de Keylor Navas au PSG. Ce qu'on peut pour le moins dire, c'est que cette confiance est bien rendue. Le gardien enchaîne les prestations de haut vol et a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Sa montée sur un corner face àa même permis aux siens d'arracher un match nul dans le temps additionnel. Décrié par ses supporters en début de saison, le belge a aujourd'hui mis tout le monde d'accord en encaissant seulement, voilà un nom qui fera certainement vibrer la planète football dans les années à venir. Une fois de plus, le crédit est à donner en grande partie à Zinédine Zidane, qui après l'échec du dossier Pogba cet été, a su déceler chez le jeune uruguayen formé à la Castilla, un potentiel exceptionnel. Profitant des absences au milieu de terrain, le crack s'est en quelques semaines imposé comme unde l'équipe, en témoigne ses prestations magistrales face au PSG en Ligue des Champions (2-2), ou plus récemment en finale de Supercoupe d'Espagne, où son tacle plein de grinta en toute fin de match a certainement sauvé son équipe et permis de(0-0, TAB 4-1). A lire aussi >> Supercoupe d'Espagne : le Real Madrid titré en finale contre l'Atletico Très complet, le joueur apporte au milieu de terrain sa, son, mais également ses. Le natif de Montevideo a d'ores et déjà renouvelé son contrat avec le Real Madrid, engagé désormais jusqu'en 2025 avec une clause libératoire de 750M d'euros.Si Zinédine Zidane a toujours fait preuve d'une confiance sans faille en Karim Benzema, le français n'en a pas oublié la politesse, et s'est de son côté montré comme l'un des seuls joueurs étantau moment où son entraîneur avait le plus besoin de lui. Il a parfaitement su s'imprégner du rôle de, délivrant son équipe à plusieurs reprises. Cette saison, Nueve a déjà inscrit pour le momentet même délivrétoutes compétitions confondues, preuve de son altruisme sans faille. A quelques semaines des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid qui va prochainement récupérerblessé depuis la rencontre retour face au PSG, attend de pied ferme les Citizen dans l'entre du Santiago Bernabéu.