Lucas Tousart (OL) : « Il ne faut pas qu’on s’enflamme »

Lucas Tousart a cherché à tempérer l’enthousiasme autour de l’OL après la victoire à Leipzig mercredi (0-2). Le milieu lyonnais, qui ne s’inquiétait pas du début de saison moribond, veut maintenant de la continuité dans les performances des Gones.

Tousart : « Il n’y a pas que la confiance »

On vivait bien ensemble et il nous manquait cette victoire pour pouvoir profiter pleinement de la vie de groupe, s’éclater tous ensemble. En ayant des mauvais résultats, ce n’est pas pareil. Ça fait plaisir, ça récompense le travail de tout le groupe, du staff, du coach, de tout le club. C’était une période pas facile. De pouvoir se relancer avant le derby, c’est une réelle opportunité.Ça s’est tout de suite bien passé entre nous, malgré des nouveaux. Il y avait une ambiance générale qui était bonne. On n’arrivait pas forcément à la retranscrire sur le terrain dès le début et il a fallu un peu de temps. Qu’on ait eu cette petite baisse de régime, c’est plutôt normal. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Il faut laisser le temps.Quand ça va mal, on a tendance à noircir le tableau et on a tendance à s’enflammer quand tout va bien. Même si on était dans une mauvaise période, on ne jouait pas bien, ce n’est pas digne d’un club comme Lyon. Ça s’est bien passé mercredi, mais il ne faut pas qu’on s’enflamme. Ça reste un match qui aurait pu tourner en notre défaveur. On essaye d’être le plus cohérent possible sur toute la saison, même si ce n’est pas simple parfois. On a à cœur de continuer sur la dynamique qu’on a inversée mercredi.Il ne nous a pas manqué grand-chose sur certains matchs. Après il y a peut-être eu un manque de confiance qui s’est installée dans l’équipe à force d’enchaîner des mauvais résultats. Ça a peut-être pesé sur certains joueurs, on n’arrivait pas à mettre les occasions au fond. Ça peut user mentalement. Il n’y a pas que la confiance, il y a des aspects qu’il fallait changer dans notre jeu et dans notre état d’esprit.C’est assez bien géré par l’ensemble du staff. Le coach est très performant, il parle pas mal de langues. Il y a Claudio qui est capable de retranscrire ce que le coach dit. On s’adapte bien, ça ne change pas forcément les choses. C’est bien d’avoir une culture différente. Même si ça n’a pas été facile pour le coach ces derniers temps, c’est quelqu’un de très sérieux, qui fait son taf. On sait ce qu’il veut et où il veut nous amener.Il y a eu le discours de Juni face à vous, mais il est aussi venu face à nous. Il nous a fait prendre conscience des choses qu’on avait mal faites, mal réalisées. Ça fait du bien, ça fait partie de son rôle aussi. Il faut taper du poing sur la table quand ça ne va pas et il a su le faire au bon moment.