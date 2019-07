Lucas Biglia (Milan AC) pour trois ans au Genoa ?

Âgé de 27 ans, l’ancien Lorientais appartient au club lusitanien depuis cinq ans maintenant. Mais sa situation n’est pas envieuse. Le Lion indomptable s’entraîne à Porto pour retrouver la forme. Il est considéré comme la sixième option de l’ex-coach du FC Nantes. Moussa Marega, Soares, Zé Luis, Fabio Silva (jeune espoir des Dragons) et même Jesus Corona seraient ainsi des options privilégiées et A Bola parle désormais de « la vie difficile d’Aboubakar » à Porto. Le buteur camerounais n'a joué que 7 minutes contre Fulham, 11 minutes face au Betis, est entré en jeu à la 89e minute contre Getafe et n’a pas été utilisé lors du match face à l’AS Monaco. Selon Record, la condition physique d’Aboubakar laisse à désirer et Porto serait désormais ouvert à un départ. Besiktas serait intéressé par ses services, d’autant que les Dragons ne pourront plus réclamer un tarif de 50 M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. L'OM était aussi sur le coup l'été dernier.