Luca Zidane (Real Madrid) en D2 espagnole

L’Olympique lyonnais a annoncé mardi la prolongation de contrat de Maxence Caqueret. Le milieu formé à l’OL a rempilé jusqu’en 2023.



Maxence Caqueret a prolongé son contrat de 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. pic.twitter.com/0vYsUI98rp

— Olympique Lyonnais (@OL) 9 juillet 2019

Lyon a blindé mardi le contrat de Maxence Caqueret . Formé à l’OL et considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre, le milieu international U19 français a prolongé son bail pour deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié à son club de toujours jusqu’en 2023.Mais il pourrait être intégré de plus en plus au groupe professionnel et cette prolongation est une marque de confiance de la part du staff. Retenu par Lionel Rouxel, Caqueret doit disputer l’Euro U19 avec les Bleuets à partir de dimanche en Arménie (la France dans le groupe B avec la République tchèque, l’Eire et la Norvège).