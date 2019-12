Luca Zidane intéressé par une expérience en Ligue 1

Paul Pogba ne devrait plus porter le maillot de Manchester United. C’est le sentiment que partageraient beaucoup de personnes au sein du club anglais.

Le prix de Pogba fixé à 175M€

Depuis le 30 septembre dernier et la rencontre de championnat face à Arsenal, Paul Pogba n’est plus apparu sous la tunique de son club de Manchester United. Et, à en croire ce que rapporte ce vendredi le quotidien britannique The Mirror, il y aurait de très fortes chances que ce match ait été le tout dernier que l’international français a joué avec les Diables Rouges. Les chances de le revoir avec la formation d’Ole Gunnar Solskjaer seraient dérisoires, pour ne pas dire nulles.Le tabloïd indique que du côté d’Old Trafford, les dirigeants et aussi les joueurs sont tous convaincus que l’international tricolore ne retournera pas sur le terrain avec MU. Alors qu’officiellement il est toujours blessé et indisponible, on le suspecte de tout faire pour rester à l’écart et forcer son départ. Le mercato hivernal approchant à grands pas, sa situation devrait cependant pas vite s’éclaircir et le board mancunien ne pourra plus feindre ses velléités de départ.Durant la dernière intersaison, Pogba a été annonce du côté du Real Madrid. Le club merengue reste toujours la priorité de l’ancien joueur de la Juventus. Mais, la réciproque pourrait ne pas être vraie. Les Merengue sont actuellement dans une bonne dynamique et Zinedine Zidane est satisfait de l’équipe qu’il a à sa disposition. D’autre part, il n’est pas sûr que les Espagnols s’alignent sur les exigences financières de MU. Bien que sous pression, Ed Woodward et ses disciples n’ont guère l’intention de brader l’élément le plus cher de l’effectif. Si approche il y a pour le Français, les négociations devraient commencer à 175M€ !