LP1 : L'Etoile du Sahel se plaint de l'arbitrage

Les productions de Mourad Jerbi (ESS-UST 2-1, 18e journée) et de Mehrez Melki (CAB-ESS 2-2, 19e journée) ont suscité la colère du club étoilé qui invite la DNA à prendre les mesures adéquates. La DNA a déjà adressé mercredi un blâme à Melki pour sa prestation de dimanche dernier.L'ancien arbitre reconverti en chroniqueur sportif TV, Makram Lagguem a qualifié de "jet de poudre aux yeux" les dernières sanctions annoncées par la direction nationale d'arbitrage à l'encontre de l'arbitre central Karim Khemiri, et des trois arbitres assistants Ghazi Jellouli, Wassim Amara et Bassem Abouda."Certes, tous ceux qui ont été sanctionnés méritent un tel sort, reconnait-il. Toutefois, la DNA présidée par M.Awaz Trabelsi opte pour la politique des deux poids deux mesures du moment que d'autres referees se sont rendus coupables d'erreurs plus graves encore sans être menacés. Pour les yeux de Catherine, on ferme les yeux sur l'arbitrage de Nidhal Letaief qui a carrément poignardé l'Avenir Sportif de Soliman dans sa rencontre face à....l'Union Sportive de Ben Guerdane. De plus, la DNA s'est contentée d'attirer l'attention de Mehrez Malki alors que le bonhomme a totalement influé le résultat du match CAB-ESS. Pendant ce temps, on punit Karim Khemiri. Eh bien, soit on ferme les yeux sur toutes les fautes arbitrales, soit on sanctionne tous les fautifs. Cette attitude des deux poids deux mesures que s'obstine à pratiquer la DNA va enfoncer un peu plus le secteur arbitral dans la médiocrité".