LP1 : le CS Sfaxien sans Kingsley Sokari à Hammam-Lif

A peine terminée, la prochaine saison européenne s’annonce déjà avec le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions le 1er octobre.

#TeamPSG La date du tirage au sort de la Ligue des Champions connue : https://t.co/AqZcBsl7BN pic.twitter.com/zzLaf3c09V — PlanetePSG.com (@planete_psg) August 24, 2020

Alors que l’heure est encore à la fête au Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions dimanche face au Paris Saint-Germain de Maxim Choupo-Moting (1-0), la prochaine édition du tournoi se prépare déjà. Après un Final 8 inédit imposé par la crise sanitaire qui perdure, il faut déjà en effet dessiner le schéma de la saison qui s’ouvre. Et ça commence le 1octobre à Athenes, avec le tirage au sort de la phase de poules de la plus prestigieuse compétition européenne.Si le PSG de Maxim Choupo-Moting est logé dans le chapeau 1 et n’attend que ce fameux tirage, d’autres Camerounais eux, doivent passer les barrages de qualification qui se tiennent entre le 22 et le 30 septembre prochains. Sont notamment concernés par ces barrages, La Gantoise et le milieu de terrain camerounais Michaël Ngadeu.