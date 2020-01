Il n'y a pas eu beaucoup de spectacle vendredi pour la grande reprise en 32emes de finale de Coupe de France. Bordeaux a vaincu Le Mans 2-0.

Bordeaux en 4-3-3

Bordeaux déjà les yeux tournés vers Lyon

Quadruple vainqueur de la Coupe de France, Bordeaux n’avait plus gagné un match dans la compétition depuis 2017.A nouveau au Matmut Atlantique, à nouveau contre un club de L2, ils ont cette fois fait le travail ce vendredi face au Mans (1-0), en ouverture des 32emes de finale. Jimmy Briand a inscrit le premier but de la rencontre sur un penalty qu’il a lui-même provoqué, pour une faute d’Aloïs Confais (1-0, 53eme). Toma Basic a clos la marque sur un contre au bout du temps additionnel, suite à un service de Josh Maja (2-0, 94eme).Les Girondins, qui restaient sur quatre défaites de rang toutes compétitions confondues avant la trêve et trois matchs sans marquer, ont ainsi renoué avec le succès. Mais ils l’ont fait sans briller. Pour relancer son équipe, Paulo Sousa a choisi d’abandonner la défense à trois pour passer à un 4-3-3. Mais ça n’a pas solutionné tous les problèmes girondins dans le jeu.Mais Briand (8eme), Toma Basic (12eme) et Nicolas De Préville (21eme) ont tous buté sur un Pierre Patron inspiré.Le MFC était de son côté incisif en attaques rapides, grâce en particulier à Harrison Manzala et Youssef Maziz, qui s’est créé la meilleure situation pour les Sarthois d’inquiéter Gaëtan Poussin (22eme). Mais cet élan ne s’est pas prolongé au retour des vestiaires.Ils n’ont pas vraiment cherché à se mettre à l’abri, sans se mettre en danger pour autant, et le break est venu sur un contre éclair en fin de match. L’essentiel est assuré, et c’est tout ce qu’il y aura à retenir pour Bordeaux, avant la réception de Lyon le week-end prochain dans un match déjà primordial pour faire un bond au classement en L1.