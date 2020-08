LP1 : Ben Salah pour le classico, Srairi pour JSK-CSHL

Avec une soixantaine de sélections (depuis 2008) et une participation à deux Coupes d’Afrique, il est l’un des joueurs les plus capés des Éperviers du Togo. Son dernier club est donc Elazigspor, un club de deuxième division turque où il a joué une demi de saison en 2019. Le joueur également passé par Trabzonspor a fait l'annonce sur son compte officiel Facebook. "Comme vous avez pu le suivre pour certains lors de mon passage dans l’émission « La Team » sur CANAL+ SPORT Afrique , après plusieurs mois de mûre réflexion et des circonstances à charge, je vous annonce officiellement que je mets fin à ma carrière de footballeur professionnel", a indiqué le joueur. "C’est avec le cœur serré, l’estomac noué et les larmes aux yeux que j’écris ces mots car le football a été dans ma vie, depuis tout petit, une bouteille d’oxygène. Tout ne s’est pas passé comme je l’aurais souhaité, même loin de là, mais j’ai tout de même réalisé mon rêve, celui de devenir un jour footballeur professionnel. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment mais j’ai le sentiment que c’est le bon moment pour dire au revoir!", a-t-il poursuivi. "Cela fait maintenant 19 ans que j’ai commencé le football dans le circuit professionnel avec mon entrée au centre de formation de l’AJ Auxerre en Janvier 2001. DIX-NEUF ANS WAOUUH, ça paraît long mais de mon point de vue qu’est-ce que c’est passé vite, je n’arrive pas à réaliser comment le temps s’est enfui! J’ai vécu des choses extraordinaires sur tous les plans: sportif, humain, familial, mental, émotionnel et culturel. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes horribles mais aussi de merveilleux souvenirs. J’ai rencontré énormément de belles personnes au fil du temps et voyagé à travers le monde entier. Tout cela m’a enrichi humainement et cela fait désormais partie de moi à jamais", a-t-il indiqué. Il a tenu à remercier sa famille, ses amis, ses entraîneurs, ses dirigeants et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long sa riche carrière. A lire aussi >> Togo : Serge Akakpo met la sélection entre parenthèses