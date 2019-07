LOSC : Yves Dabila à la relance en Belgique

Dans les colonnes de BBC, l’international Sénégalais, Sadio Mané, s’est prononcé sur la finale de la coupe d’Afrique des nations entre l’Algérie et le Sénégal mais aussi le ballon d’or européen.

Avec le titre de vainqueur de la ligue des champions et celui de co-meilleur buteur de la Premier League, Sadio Mané est bien placé pour figurer dans le top 3 ballon d’or France Football après la qualification du Sénégal à la finale de la coupe d’Afrique. Cependant sur la discrimination entre les joueurs africains et leurs homologues des autres pays, l’international a poussé un coup de gueule « je pense que ce n’est pas normal que la Can ne soit pas considérée au même titre que la Copa América ou l’Euro. C’est un cri de cœur que nous devons tous faire. C’est quelque chose de vraiment dommage. Avec tout le respect, il faut que ça cesse », a déclaré le feu follet sénégalais.

Avant de penser au Ballon d’or, Sadio Mané va tenter de remporter la can 2019, mais aussi le trophée de meilleur buteur de la compétition « ce n’est pas un objectif principal, mais si l’occasion se présente pourquoi ne pas la saisir et marquer même deux buts. Ça va me permettre non seulement de finir premier au classement des meilleurs buteurs, mais également permettre à mon équipe de soulever le trophée».