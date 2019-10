LOSC : Victor Osimhen dans les pas d'Odemwingie et Pépé

"Romelu est comme un fils pour moi. Quand il est arrivé à Chelsea, il y a eu immédiatement un déclic entre nous. Il savait littéralement tout sur moi, il pouvait décrire en détail tous mes buts et il savait avec quelles chaussures de football j’avais joué. Mais ce n’est pas grâce à cette connaissance que nous nous sommes bien entendus, c’est grâce à sa personnalité", témoigne-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Les années ont passé, mais Drogba et Lukaku ont entretenu cette relation particulière. "Il montre du respect pour tout le monde. Maintenant, il arrive régulièrement que nous ayons des contacts. Il sait qu’il peut toujours venir à moi”, révèle-t-il. Quant aux critiques dont Romelu Lukaku fait régulièrement l’objet, l’ancien footballeur ivoirien estime que cela montre qu’il est “"au sommet du monde”". “Ce n’est que plus tard que les supporters se rendront compte à quel point Romelu était bon en regardant ses exploits. Maintenant, ils sont habitués à des performances phénoménales, mais il arrivera un moment où ce ne sera plus le cas. Et alors il ne restera que la mémoire. Romelu n’est pas encore à son sommet, il a encore une belle marge de progression. Il ne fait que s’améliorer”, complimente Didier Drogba.