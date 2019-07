Lorient s’offre Julien Laporte (Clermont)

Lorient est parvenu à un accord pour le transfert de Julien Laporte, le défenseur central de Clermont. Ce dernier s'est engagé pour une durée de quatre ans.

Formé à Clermont, le défenseur central Julien Laporte (25 ans) part en Bretagne.(qui s’est engagé jusqu’en juin 2022). « « Je suis très fier d’arriver aujourd’hui chez les Merlus après cinq saisons au Clermont Foot, explique le nouveau protégé de Christophe Pélissier sur le site officiel du club. C’est une étape importante de ma carrière puisque je quitte mon club formateur. Je vais découvrir un nouvel environnement et de nouveaux équipiers. Je suis impatient de débuter sous ce maillot lorientais et relever le challenge proposé par le FC Lorient. » « Le club suit Julien depuis ses débuts au Clermont Foot, déclare, de son côté, le successeur de Mickaël Landreau. C’est un joueur qui possède d’énormes qualités défensives et humaines. C’est un homme de vestiaire, de groupe et nous sommes forcément très heureux de l’accueillir parmi nous aujourd’hui. Il va nous apporter son leadership, son expérience, son professionnalisme et je suis convaincu qu’il s’intégrera parfaitement au collectif lorientais.