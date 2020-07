Lorient : Dreyer débarque pour trois ans

Le gardien Matthieu Dreyer s’est engagé pour trois ans avec le FC Lorient. En fin de contrat à Amiens, il sera la doublure de Paul Nardi.

Dreyer retrouve Pelissier, connu à Amiens



Dreyer : « Heureux de pouvoir retravailler avec coach Pelissier »

Un nouveau point de chute pour la carrière de Matthieu Dreyer. Le gardien va poursuivre sa carrière à Lorient. On s’en doutait depuis le mois de juin, mais ça y est, la nouvelle a été officialisée par les Merlus, dimanche. Agé de 31 ans, Dreyer s’est engagé pour trois ans en faveur du club breton.Matthieu Dreyer ne débarque pas pour occuper le poste de gardien numéro un à Lorient, promu en Ligue 1 après avoir achevé le dernier exercice de Ligue 2 en tête suite à l’interruption des compétitions décidées en France par le gouvernement. Le dernier rempart, qui était arrivé en fin de contrat avec Amiens, sera la doublure de Paul Nardi, âgé de 26 ans et arrivé durant l’été 2019 après deux saisons au Cercle Bruges.Dreyer va retrouver Christophe Pelissier, coach des Merlus depuis un an après avoir dirigé le gardien à Amiens. « Je suis ravi de la venue de Matthieu. C'est un gardien expérimenté qui rejoint le club. Pour l'avoir connu à Amiens, je sais que c'est un grand professionnel, doté d'un très bon état d'esprit, et qu'il va nous apporter sa détermination et son vécu. Avec Olivier Lagarde (entraîneur des gardiens) et l’ensemble des gardiens de l’effectif, Matthieu va rapidement se fondre dans le groupe et ainsi répondre à nos attentes », a souligné Pélissier sur le site du club lorientais. Dreyer a disputé 37 matchs en Ligue 1 et 15 rencontres en Ligue 2.« C’est une réelle fierté que de m’engager chez les Merlus, a déclaré Matthieu Dreyer. On connaît l’histoire de ce club et on ne peut qu’être motivé et enthousiaste quant au challenge proposé par les dirigeants lorientais. Je suis également heureux de pouvoir retravailler avec coach Pelissier et tout son staff afin de pouvoir vivre les mêmes émotions que dans un passé proche. J’ai enfin hâte de rencontrer et d’évoluer avec mes nouveaux partenaires afin de préparer au mieux cette nouvelle saison ».