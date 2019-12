L’OM prêt à se séparer de Strootman

L'agent de Paul Pogba Mino Raiola a assuré que son joueur ne quittera pas Manchester United au Mercato hiver, mais a aussi lancé un avertissement aux dirigeants mancuniens.

Pour le bien de Pogba, Raiola espère un réveil de Man United

Sauf un incroyable revirement de situation, Paul Pogba terminera bien la saison à Manchester United. Malgré les rumeurs laissant croire le contraire,Mino Raiola, son célèbre représentant, vient de le confirmer dans une intervention sur Sky Sports. « Paul a toujours respecté Manchester United, de la même manière que Manchester United a toujours respecté Paul, a affirmé l’agent italo-néerlandais. Le seul qui parle pour Manchester United et Paul est Ole. Je m'en tiens à ce qu'il a dit; il ne bougera pas. C’est clair et on est bien avec eux (…) Paul se débat un peu avec sa blessure et c'est notre principale préoccupation maintenant. Le seul objectif de Paul en ce moment est de performer du mieux possible avec Manchester United. C'est un grand professionnel et je pense que son cœur est au bon endroit avec Manchester United. »Pogba n’a donc pas l’intention de changer d’air. Cependant, avec l’ambition qui l’anime et sa soif de titres, le champion du monde ne veut pas se limiter éternellement à des batailles pour une place dans le Top 4 en Premier League ou viser une consécration en Ligue Europa.. « Oui, Paul veut être dans un club qui bataille pour le titre et, espérons-le, pour la Ligue des champions. Je n’ai rien dit de choquant. Et je ne suis pas le seul à m’en préoccuper. Le propriétaire du club n'est-il pas inquiet? Je pense que tous ceux qui sont amoureux de Manchester United sont inquiets à ce sujet, a indiqué Raiola. Moi ça m’inquiète. Je ne suis pas fan de Manchester United mais j'ai un intérêt très direct. Tant que Paul est à Manchester United, il voudra gagner des trophées avec Manchester United. C'est comme ça qu’il fonctionne et il n'agira pas différemment (…) De toute évidence, ils ne sont pas là où ils pensent qu'ils devraient être. Tout le monde veut voir MU au sommet ».