L'OM plaît à un Bleuet

C'est l'une des affiches les plus attendues des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 . Leet le, deux monstres sacrés du football africain, croisent le fer ce samedi aupour une place en quart de finale.Face auxet leurs trois couronnes, les quintuples champions d’Afrique camerounais pourront compter sur une série statistique en leur faveur. En effet, et sur lesconfrontations entre les deux nations en phase finale de Coupe d’Afrique, lesont triomphé àreprises (1 nul et 2 victoires du Nigeria). Mieux encore, les Camerounais ont décroché trois sacres africains au nez et à la barbe des Nigérians lors des finales deet. Les partenaires dedevront ainsi se retrousser les manches pour changer le cours de l'Histoire face à leurs bourreaux camerounais. Les retrouvailles promettent des étincelles !Akpeyi – Awaziem, Omeruo, Ekong, Aina – Etebo, Ndidi – Musa, Iwobi, Moses Simon – Ighalo.Onana – Collins, Banana, Ngadeu, Oyongo – Djoum, Mandjeck, Zambo Anguissa – Bassogog, Toko Ekambi, Choupo-Moting.