L'OM a trouvé son buteur

Selon Sky Sport Italia, l’OM aurait revu son offre à la hausse pour l’attaquant international argentin Dario Benedetto (Boca Juniors).

L'Argentin comme première recrue estivale

, l’OM aurait décidé de casser sa tirelire pour arracher la signature de l’attaquant international argentin Dario Benedetto (29 ans, Boca Juniors) . Lié jusqu’en juin 2021 avec la formation entraînée par Gustavo Alfaro, l’ancien joueur du CF América, qui est aussi passé par Tijuana et Sarandi, aurait fait l’objet d’une nouvelle offre de la part des Phocéens., l’écurie du président Jacques-Henri Eyraud serait montée autour de seize millions d’euros pour arracher la signature du natif de Berazategui, a-t-on appris chez nos confrères de Sky Sport Italia. En attendant l’arrivée d’un défenseur central , notamment, Marseille pourrait lancer son marché estival avec la venue de Darío Benedetto. Le dossier pourrait être bouclé dans les prochaines semaines. « Je connais très bien Dario, notamment parce que je suis un véritable aficionado de Boca Juniors, a récemment indiqué le André Villas-Boas, le successeur de Rudi Garcia, dans des propos relayés par L’Equipe., on va voir dans les prochaines semaines si ça peut être une possibilité. On étudie également d’autres pistes, car nous sommes obligés de faire un jugement sérieux entre notre enveloppe Mercato et la valeur des joueurs à recruter. Peut-être qu’il y aura de la nouveauté sur le dossier de Dario, mais ça dépendra des conditions et de nos capacités à finir cette négociation. »