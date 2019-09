L’OL sur un attaquant nigérian ?

🔴 OFFICIEL ! Ansu Fati obtient la nationalité espagnole ! 🇪🇸 Il pourrait prendre part à la Coupe du monde U17 le mois prochain avec la Roja. pic.twitter.com/RK1FjWoKw6 — Actu Foot (@ActuFoot_) 20 septembre 2019

Né en Guinée-Bissau, l’attaquant ne disposait toujours pas de la nationalité espagnole alors qu’il est arrivé à l’âge de 6 ans dans la Péninsule. Mais selon As, voilà qui est fait ! En effet, le Conseil des ministres a approuvé la naturalisation du jeune joueur de Barcelone. Celui-ci a été inscrit par la RFEF dans la pré-liste pour la Coupe du Monde U17 au Brésil. Le sélectionneur de la Rojita, David Gordo, a vendu la mèche cette semaine. « Je ne lui ai pas encore parlé, mais je sais qu'il veut jouer pour l'Espagne, a confié le technicien au micro de la Cadena SER. Nous sommes tous sur la même longueur d'ondes et allons faire en sorte que cela se produise. Le 25 septembre je donnerai une pré-liste pour la Coupe du Monde. L'idée est que Ansu y figure, qu'il puisse jouer le tournoi, alors espérons que nous pourrons compter sur lui. C'est un garçon qui vit pour le football, ses partenaires ne disent que du bien de lui. Ansu Fati a la possibilité de jouer pour d'autres équipes, mais il désire évoluer avec l'Espagne. Alors nous allons faire en sorte que ce soit possible très rapidement. »