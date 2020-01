L'OL « souhaite conserver Dembélé »

A 38 ans, Zlatan Ibrahimovic retente donc le challenge du Milan AC, où il a déjà joué de 2010 à 2012.

De retour à Milan, Zlatan Ibrahimovic a choisi son numéro., lui qui avait le 11 lors de son premier passage en Lombardie. Il a aussi partagé son bonheur de retrouver les Rossoneri dans sa « maison » du Milan.« Je me souviens être arrivé au même endroit il y a de nombreuses années.J'ai toujours dit que c'était ma maison et je suis enfin de retour. J'ai joué pour d'autres équipes au cours de mes années, mais finalement je suis de retour et c'est tout ce qui compte », a indiqué le buteur suédois de 38 ans au micro de la chaîne officielle du club lombard, avant d'adresser un message aux tifosi du Milan, lui qui a été accueilli comme une rockstar à sa descente de l'avion ce jeudi : « Je suis enfin de retour. J'ai hâte de voir les fans à San Siro, et les faire à nouveau sauter de joie dans le stade». Pour rappel, l'ancien joueur du PSG était libre de tout contrat après son aventure avec le LA Galaxy en MLS.