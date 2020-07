L'OL se balade pour sa reprise, avec une victoire 12 à 0

Opposé à Brescia, dernier de Serie A, mercredi soir à Milan, l’Inter s'est très largement imposé (6-0).

Le grand réveil d’Alexis Sanchez



🇮🇹 #SerieA

🔥🔥🔥 Quel but signé Ashley Young !

😍 Une merveilleuse reprise de volée au second poteau...

✊ Sur une passe d'Alexis Sanchez !https://t.co/fnoVWnHLBr

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 1, 2020



4 - In four matches started in the current Serie A campaign Alexis Sánchez has always been involved in a goal (one goals and three assists). Maravilla.#InterBrescia #SerieA pic.twitter.com/cqrUU7murY

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 1, 2020

Après une reprise de championnat poussive,Trois jours après son succès renversant sur Parme à l’extérieur (2-1), les protégés d’Antonio Conte ont pris la mesure de Brescia. Efficaces, ils se sont imposés sur un score sans appel de 6 buts à 0. Et l’addition aurait pu être encore plus lourde si la formation nerazzurra avait converti l’ensemble des occasions franches qu’elles a eues.Durant le premier acte, l’Inter s’est montré clinique, en trouvant la faille sur chaque tentative dangereuse. Ashley Young a été le premier à faire trembler les filets adverses en plaçant une superbe volée sur un excellent centre d’Alexis Sanchez (6e). Le même Sanchez a ensuite doublé la mise en mettant à profit un pénalty (23e, 2-0).Enfin, juste avant la pause (45e), Danilo D’Ambrosio a aggravé la marque d’une jolie reprise de la tête, à la réception d’un service de Young.Au retour des vestiaires, la formation lombarde a un peu plus vendangé, à l’instar de Lautaro Martinez, pas très heureux dans le dernier geste (45e et 49e). Mais, c’était bien sûr sans conséquence sur le sort de la partie.Le 4e a été l’œuvre de Roberto Gargliardini à la 54e, lequel a exploité le troisième geste décisif de la soirée d’Alexis Sanchez. Le cinquième fut signé Christian Eriksen, buteur pour la première fois en Italie (83e). Et en fin, le sixième à la 88e, a été marqué par Antonio Candreva. Après une frappe sur la transversale (69e), l’international azzurro a tenté sa chance à ras de terre et cela a payé. 6-0, jeu, set et match.Bien qu’acquise face au dernier au classement, cette belle démonstration de force va faire beaucoup de bien. D’abord sur le plan de la confiance, car l’équipe avait du mal à survoler ses matches depuis la reprise. Et aussi sur le plan arithmétique. En gagnant, la bande à Conte reste à 4 points de la Lazio (2e) et à 8 du leader bianconero.