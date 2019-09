L’OL en quête de confiance à Brest pour éviter de sombrer

En déplacement à Brest ce mercredi (19h00), l’Olympique Lyonnais n’a pas d’autre choix que de gagner pour enrayer une spirale négative qui joue sur la confiance des supporters, mais aussi des joueurs.

Sylvinho : « Difficile de reprendre confiance en claquant des doigts »

Sylvinho : « Quand il y a des problèmes dans le staff, on le change »

En quelques jours, Sylvinho est passé de débuts rêvés à cauchemardesques. Leader de Ligue 1 après deux journées, son OL est désormais coincé dans le ventre mou après quatre rencontres de suite sans victoire. En Ligue 1, Lyon n’avait plus enchaîné quatre rencontres sans le moindre succès depuis l’automne 2015. A l’époque, cette crise avait d’ailleurs coûté sa place à Hubert Fournier. Alors, forcément, la mauvaise passe traversée par le club rhodanien interroge. Chez les supporters, déjà sceptiques sur le plan du coach brésilien, mais aussi en interne, où la confiance s’est sérieusement érodée ces dernières semaines. Mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement de l’OL à Brest (19h00), Sylvinho a d’ailleurs passé la moitié de son intervention à parler de « confiance ».Deux jours après la défaite dans les dernières minutes contre le PSG (0-1), le successeur de Bruno Genesio a d’ailleurs reconnu avoir retrouvé des « joueurs détruits moralement dans le vestiaire ». Des propos forts, pas très rassurants, qui ouvrent même la voie à une psychanalyse collective pour repartir du bon pied. « Dans le foot, la confiance s’obtient avec les résultats. On obtient ces résultats avec du travail. Quand on enchaîne plusieurs matchs sans gagner, c’est difficile de reprendre confiance en claquant des doigts. C’est par le travail que nous allons essayer de passer ce message à nos joueurs », a développé l’entraîneur lyonnais.Passé par Arsenal, le FC Barcelone et Manchester City, l’ancien défenseur a même fait référence à sa carrière de joueur pour illustrer son propos. « J’étais un bon joueur, peut-être pas parmi les meilleurs, mais même les plus grands joueurs, quand ils ne parviennent pas à obtenir des résultats, commencent à douter, à avoir des difficultés au niveau de la confiance. C’est un travail très dur d’obtenir à nouveau cette confiance. Même les choses les plus simples, comme faire une passe, deviennent quelque chose de difficile », raconte Sylvinho. Reste à savoir si lui aussi doute de ses capacités en ce moment. Mieux vaudrait être sûr de soi, de sa méthode, car le président Aulas veille au grain et attend beaucoup mieux. « Quand il y a des problèmes dans le staff, on le change, tout simplement », a souri Sylvinho en conférence de presse. C’est dire si le temps presse. Déjà.