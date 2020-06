L’OL disputera son 8e de finale retour à Turin

Selon la presse allemande, la direction du Bayer Leverkusen vient de décliner une première proposition du Real Madrid pour sa star, Kai Havertz.

Kai Havertz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, fait partie des joueurs les plus prisés du continent en ce moment et le Real Madrid a été le premier club à se manifester pour obtenir sa signature. Selon Sportbuzzer, les Merengue ont transmis une offre aux responsables du club allemand, mais celle-ci a été jugée insuffisante. Trop loin des 100M€ sur lesquels on table du côté de la BayArena comme indemnité de transfert.

Le Real Madrid a donc été éconduit, mais les Espagnols ne comptent pas lâcher prise pour autant. Toujours selon la même source, une nouvelle approche est à prévoir dans les prochains jours. Une offre en forme de montage, avec une somme d’argent, plus les services de deux joueurs appartenant à l’équipe de Zinédine Zidane. Le Bayer Leverkusen aurait eu vent de l’identité des deux éléments impliqués, et ne serait pas plus emballé à l’idée d’un deal.

Havertz se sent prêt pour le Real

Pour ce qui est du principal intéressé, il est actuellement en attente d’un accord pouvant satisfaire les deux clubs. Un transfert au Real dès cet été le tente au plus haut point. Et il préfère même cette option plutôt qu’à celle qui le verrait rallier la Premier League, là où plusieurs clubs lui font les yeux doux. La Liga correspondrait plus à ses qualités. Bien qu’âgé de 20 ans, et malgré l’avis de nombreux professionnels qui lui conseillent de rester encore un an en Bundesliga, il est aussi convaincu de pouvoir s’imposer dès maintenant au sein d’un grand club européen.