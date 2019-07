L'OL concurrencé par l'OM et Rennes pour Aaron Long ?

L’Atlético Madrid a étrillé le Real Madrid vendredi à New York dans le cadre de l’International Champions Cup (3-7). Auteur d’un quadruplé en 50 minutes, Diego Costa a ensuite été expulsé.



Joao Félix fait déjà oublier son prix

Le Real emporté par la tempête en première période

Les spectateurs de l’EastLife Stadium de New York ne pouvaient guère en réclamer davantage. Ils ont assisté vendredi à un grand spectacle entre le Real Madrid et l’ Atlético Madrid , avec à la clé une fessée administrée par les Colchoneros à leur voisin (3-7). Vainqueurs de Guadalajara aux tirs au but pour leur premier match dans la compétition (0-0, 5-4 TAB), les hommes de Diego Simeone se replacent dans la course à la victoire finale dans l’International Champions Cup.Avec Diego Costa en nouveau patron du secteur offensif.Après 50 minutes de jeu, l’Atlético menait 0-6 contre le Real et l’attaquant international espagnol y était pour beaucoup. Il a ouvert le score au bout de 45 secondes et inscrit finalement un quadruplé, dont un penalty qu’il a lui-même provoqué en toute fin de première période.Le latéral du Real a aussi écopé d’un carton rouge. Outre Diego Costa, Joao Félix a aussi marqué les esprits, avec une réalisation et deux passes décisives, calmant déjà les débats sur son prix mirobolant (126 millions d’euros). Courtisé par le Milan AC, Angel Correa a marqué, alors que Saul Niguez a délivré deux offrandes.Et le Real Madrid dans tout ça ? Malgré un onze proche de l’équipe-type (Karim Benzema et Raphaël Varane sur le banc au coup d’envoi, Ferland Mendy blessé ), il a pris l’eau de toutes parts en première période (14 tirs concédés pour 8 cadrés et seulement 2 tentés). Forcément inquiétant, après une défaite contre le Bayern Munich (1-3) et un succès aux tirs au but contre Arsenal (2-2, 3-2 TAB).Et encore, il a fallu deux buts dans les cinq dernières minutes, de Karim Benzema et Javier Sanchez, pour adoucir l’addition. Sinon la fessée aurait eu la saveur d’une correction. Mais ça fait sacrément tâche pour une équipe en rédemption.