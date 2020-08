Lokomotiv Moscou : Kamano a signé (officiel)

Max-Alain Gradel signe à Sivasspor

Issiaga Sylla prêté au Racing Club de Lens

Muleka au Standard de Liège, le TP Mazembe confirme

François Kamano file en Russie

Southampton s'offre le prodige ghanéen Mohammed Salisu

Laissé libre par Toulouse, Max-Alain Gradel s’est engagé comme annoncé en faveur de Sivasspor. Le club turc a annoncé dimanche la signature de l’ailier international ivoirien, qui a paraphé un bail de deux ans après avoir satisfait à la visite médicale d’usage. Révélé à Leeds, passé par Saint-Etienne puis Bournemouth, le joueur de 32 ans va disputer le tour préliminaire de la Ligue Europa avec sa nouvelle équipe. >> Ligue Europa: calendrier et résultats Promu en Ligue 1, le RC Lens a enregistré cette semaine le renfort du latéral gauche Issiaga Sylla. L’international guinéen est prêté par Toulouse, avec option d’achat. « Je suis très heureux de signer à Lens, s’est enthousiasmé l'homme aux 51 capes avec le Syli National. Je ne connais pas toute l’histoire du club mais j’en ai quand même bien entendu parler, notamment grâce à un de mes amis, ancien Lensois, Simon Feindouno. Il m’a dit beaucoup de bien du club mais je me suis également renseigné par moi-même car j’étais très intéressé. J’ai regardé des vidéos sur le club et ses supporters, cela m’a impressionné. La ferveur qu’il y a ici a joué un rôle dans ma signature car j’ai besoin de ce public qui me motive. J’ai aussi mes amis ex-toulousains aujourd’hui à Lens qui m’ont parlé du projet du club et cela m’a rapidement convaincu ». >> Toutes les infos des transferts de la Ligue 1 Avant même son officialisation par le club belge, le TP Mazembe a confirmé cette semaine le transfert de son jeune prodige Jackson Muleka (20 ans) au Standard de Liège. L’actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine a signé un contrat de quatre ans plus une année en option, pour un montant non divulgué à ce stade. Le communiqué mis en ligne sur tpmazembe.com contient une phrase lourde de sens. « Le Tout Puissant Mazembe se réjouit de cette mutation qui a pu s’opérer, dans l’intérêt des trois parties, grâce à l’étroite collaboration entre les deux clubs et sans l’intervention d’intermédiaires », précise le club du président Moïse Katumbi, qui confirme ainsi sa volonté de contrôler la destinée sportive de ses joueurs, quand bien même ces derniers mandateraient des agents FIFA pour gérer leurs carrières. Et c’est ainsi que Jackson Muleka, courtisé par le LOSC et représenté par le très réputé Federico Pastorello, se retrouve engagé dans la «collaboration» de son club formateur avec le Standard. Collaboration qui «avait déjà permis par le passé le transfert des anciens joueurs du TP Mazembe, Christian Luyindama, Merveille Bope et Jonathan Bolingi, avec le succès que l’on connait.Acquis depuis plusieurs jours, le transfert de François Kamano de Bordeaux au Lokomotiv Moscou est devenu officiel ce lundi. Le club russe a annoncé la signature de l’attaquant international guinéen, qui s’est engagé jusqu’en juin 2025 contre une somme estimée à 5,5 millions d’euros. « C’est un nouveau défi. Je veux aider l’équipe à atteindre tous les objectifs fixées pour cette saison. Avant de déménager, j’ai regardé plusieurs matchs du Lokomotiv, je connais quelques joueurs. Dans un proche avenir, j’apprendrai à mieux connaître tout le monde. Je veux intégrer l’équipe dès que possible et jouer autant de matchs que possible, jouer mon meilleur football et aider le Lokomotiv », a déclaré François Kamano après sa signature. Auteur d’un seul but en onze apparitions la saison dernière en Ligue 1, l’ancien pensionnaire du Satellite FC de Conakry va tenter à 24 ans de relancer une carrière quelque peu enlisée.Mohammed Salisu rejoint enfin les Saints. Bouclé depuis plusieurs semaines, le transfert du défenseur ghanéen de Valladolid à Southampton a été officialisé mercredi par le club anglais. Un temps approché par le Stade Rennais, le joueur de 21 ans a finalement préféré rejoindre un pays anglophone. Le "Black Star" a paraphé un bail de quatre ans. « Je suis très satisfait d’être désormais un joueur de Southampton. Le club est très réputé pour développer les jeunes joueurs », a déclaré la recrue après sa signature, conscient que ses prédécesseurs africains se nomment Sadio Mané ou Victor Wanyama. Le montant de la transaction est estimé à 12 millions d’euros.