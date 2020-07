Liverpool : Virgil van Dijk assume son erreur contre Arsenal

Le défenseur central des Reds, Virgil van Dijk, est revenu sur son erreur réalisée face à Arsenal lors de la défaite de Liverpool. Il l'assume totalement.

van Dijk a offert un "cadeau" à Arsenal



Mistakes happen. That’s part of football. But it’s how you react to them that matters. Two big games to go, let’s finish strong! Can’t wait for next Wednesday! 🏆🏅 pic.twitter.com/E7kXHwT23x

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 15, 2020

Alisson

Reiss Nelson

Mercredi, Liverpool s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal (2-1) alors qu'il menait au score après un but de Sadio Mané, inscrit dès la 19ème minute de jeu.en championnat, contre Chelsea et Newcastle. Face aux Gunners, Virgil van Dijk a mal assuré une passe en retrait vers son propre but et Alexandre Lacazette, réactif, a alors égalisé.Au terme du match, le défenseur central hollandais n'a pas voulu se cacher et a assumé son erreur.a-t-il indiqué. Une autre erreur de relance, signée, a également permis à Arsenal d'inscrire le second but par intermédiaire de. En conférence de presse, Jürgen Klopp a donné son sentiment sur les faits : "a indiqué le coach.