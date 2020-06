Liverpool : Vers une future charnière Van Dijk-Koulibaly ?

Arjen Robben

Mario Lemina

Eto'o

Robben sort de sa retraite pour retourner au FC Groningen

Mario Lemina attiré par "le nouveau projet" de l'OM

Boulogne annonce la signature de… Eto’o !

Carlos Tevez n'écarte pas un retour en Europe

Leroy Sané (Manchester City) s'éloigne du Bayern

A bientôt 37 ans, Arjen Robben compte encore nous régaler ! L’ancien ailier emblématique du Bayern Munich va désormais évoluer en Eredivisie (Pays-Bas), sous les couleurs du FC Groningen. Après avoir pris sa retraite à l’été 2019, le vice-champion du monde 2010, qui a fêté ses 36 ans en janvier dernier, va donc rechausser les crampons. Un retour prévu pour la saison prochaine dans le club où l'ancienne idole de l’Allianz Arena a terminé sa formation et avec lequel il a fait ses premiers pas dans le football professionnel. «Après une aventure magnifique de 18 ans, je reviens à la maison, à Groningen. Ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec le staff. Et, plus que tout, j'ai écouté l'appel des supporters : 'Arjen, écoute ton coeur !», a indiqué la célèbre patte gauche batave pour justifier son retour. Le nouveau projet de rachat de l’OM par l’homme d’affaires Mourad Boudjellal et des investisseurs étrangers a des échos partout en Europe. Évoluant actuellement à Galatasaray en prêt depuis Southampton, la superstar gabonaise Mario Lemina a évoqué ce weekend son "club de cœur" et le "nouveau projet" séduisant de l’OM, lui qui est passé par Marseille entre 2013 et 2016. «Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter ? Bien sûr ! Même sans le projet qui arrive, l’OM reste mon club de cœur. Pourquoi pas y retourner. Après c’est encore plus tentant s’il y a un aussi beau projet. J’ai de très beaux souvenirs, j’ai rencontré de très belles personnes, de grands coachs comme Bielsa. Ça m’a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu’homme », a confié Lemina au micro d’Europe 1. «Revenir en France ne serait pas une rétrogradation. Il y a des clubs qui ont de supers projets. Ça me ferait vraiment plaisir», a ajouté le maître à jouer des Panthères du Gabon, passé par la Juventus. A lire aussi >> Mercato : Aubameyang ne rejoindra pas le FC Barcelone Eto'o bientôt à Boulogne-Sur-Mer ! Troisième du dernier exercice de National 1 (D3 française), l’Union sportive Boulogne Côte d'Opale a en effet annoncé ce weekend la signature officielle du joueur sur son compte Twitter ! Mais que les supporters camerounais se rassurent : il ne s'agit pas de l'ancienne idole des Lions Indomptables, Eto'o fils, quadruple Ballon d'Or africain (2003, 2004, 2005, 2010), mais d'un parfait homonyme. Malheureusement pour les supporters nordistes, il s’agit tout simplement d’un jeune milieu de terrain qui évoluait jusqu’à présent chez la réserve du FC Nantes en Nationale 2. Le joueur de 19 ans s'engagera pour deux ans au sein de l'USBCO. Il convient de rappeler que James Eto'o, qui rêve de porter un jour la prestigieuse vareuse des Lions, a déjà représenté le Cameroun en catégorie de jeunes. Toutefois, il n'a aucun lien de parenté avec la légende camerounaise Samuel Eto'o. A lire aussi >> OFC Légendes: Samuel Eto’o, le parcours hors norme d’un Roi d’Afrique A trente-six ans, Carlos Tevez n’est pas encore disposé à raccrocher les crampons. L’illustre attaquant argentin envisage même de retrouver le plus haut niveau européen en tentant une autre aventure dans le championnat anglais. "L’Apache" vient de prolonger de six mois son séjour au Boca Juniors, mais après cette date il sera libre et la possibilité de rejoindre alors West Ham le tente assez: «Si je devais retourner en Europe lors du mercato, j’irais à West Ham pendant six mois pour être acclamé», a-t-il récemment confié à Radio La Red.Les dirigeants du Bayern Munich pensaient pouvoir mettre la main sur la pépite germano-sénégalaise Leroy Sané dès l'actuel mercato d'été, après l’avoir déjà longuement pisté l’année dernière. Mais, et si l’on en croit les dernières nouvelles qui émanent de l'Allemagne, il se peut que ce transfert soit de nouveau retardé. Les négociations avec la direction de Manchester City, le club auquel l’international allemand est encore lié pour un an, n’avancent pas. Elles seraient même sur le point de se rompre en raison de la réticence des Bavarois à s’aligner devant les exigences des Eastlands. Selon Sport1, le Bayern n’est pas disposé à payer plus de 40M€ pour le fils de l'ancien capitaine des Lions du Sénégal, Souleymane Sané. Or, ce montant est bien loin de ce que demande City pour son protégé. A lire aussi >> Mercato: Manchester City prospecte en Allemagne pour remplacer Sané