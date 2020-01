Liverpool : Une rivalité avec Mané ? Salah répond

Mohamed Salah se confie au sujet de la supposée rivalité censée l'opposer à son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, quant au nombre de buts marqués.

Salah : « Tout commence dans le vestiaire »

Mohamed Salah et Sadio Mané sont deux des meilleures gâchettes de Liverpool. L’Egyptien et le Sénégalais sont constamment portés vers les buts adverses. Toutefois, et à la suite du différend que les deux hommes ont eu en début de saison à l’occasion d’une rencontre contre Burnley, les observateurs outre-Manche se sont demandé si cette appétence pour les buts ne se fait pas au détriment de l’intérêt collectif.. « Si on regarde qui va en mettre plus ? Oui, et c’est moi. Non, blague part, on ne prête pas du tout attention à ça », a clamé le Pharaon.Salah a assuré en outre qu’il est toujours content lorsque son coéquipier marque, et que le seul cas de figure où il quitte le terrain déçu c’est quand son équipe ne marque aucun but. « Là, c’est problématique et nous sommes furieux tous les deux », a-t-il indiqué. Enfin, l’ancien joueur de la Roma a précisé qu’il« A mon avis, tout commence dans le vestiaire. Les relations que vous entretenez avec le reste de l’équipe peuvent faire une énorme différence sur le terrain. Nous avons tous de bonnes relations et je pense que cela nous aide dans les matches et à l'entraînement. Cela crée de la bonne humeur. » A noter que Mané et Salah sont actuellement au coude à coude au niveau des gestes décisifs réussis. Chacun des deux a signé huit assists, et le Sénégalais a marqué un but de plus seulement que l’Egyptien (15 contre 14, toutes compétitions confondues).