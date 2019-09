Liverpool : Une prolongation de contrat pour Sadio Mané, en discussion

Avant la réception d’Hebei CFFC, le dernier but de Christian Bassogog remontait au 2 juin dernier. Mais ça, c’était avant ce choc de la 24journée du championnat de D1 de Chine remporté par son club, Henan Jianye. Sans Franck Ohandza (10 buts en Super League cette saison), l’actuel meilleur scoreur du club, les locaux ont dû s’en remettre notamment à leur second attaquant camerounais pour se défaire de leurs adversaires (4-1). Titulaire dès l’entame de la rencontre, le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 a inscrit le dernier but de son club (4-0, 58), son cinquième en championnat cette saison. Son club est classé 9avec 30 points seulement.